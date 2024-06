85-Jähriger verwechselt Gaspedal und Bremse und kracht in Reutlingen gegen Laterne

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Laternenmast kollidiert. Der 85-jährige Mercedes-Lenker befuhr gegen 8.30 Uhr die Karlstraße stadteinwärts und bog an der Einmündung der Behringstraße links ab, um im Anschluss in die Beethovenstraße zu wechseln.

Ersten Erkenntnissen zufolge verwechselte der Senior dabei Gas- und Bremspedal, worauf der Pkw an der Ecke Behringstraße/Beethovenstraße gegen einen Laternenmast prallte. Dabei löste am Mercedes das Airbag-System aus. Auch ein Verkehrszeichen, sowie die Mauer und ein Geländer eines angrenzenden Gebäudes wurden beschädigt.

Während der Fahrer wohl unverletzt blieb, erlitt seine 68 Jahre alte Beifahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei in Summe auf circa 20.000 Euro. Der Mercedes wurde zudem abgeschleppt. (pol)