85-Jährige kracht in Lichtenstein mit Auto auf Transporter

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Ein Schaden von rund 20.000 Euro ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Römerstraße in Holzelfingen entstanden. Gegen 12.30 Uhr wollte eine 85-Jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse aus einem Grundstück in die Römerstraße einfahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen interpretierte sie die Verkehrssituation falsch und ging davon aus, dass sie ein 28-Jähriger mit einem Mitsubishi Transporter auf die Durchgangsstraße einfahren ließ. In der Folge kollidierte sie mit dem bevorrechtigten Transporter. Verletzt wurde niemand, an dem Mercedes dürfte jedoch wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. (pol)