83-Jähriger verursacht Unfall in Reutlingen

REUTLINGEN. Zwei Fahrzeuge mussten am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in der Schafstallstraße abgeschleppt werden. Ein 83-Jähriger fuhr gegen 17 Uhr mit einer Mercedes-Benz B-Klasse in einer Parkbucht rückwärts. Hierbei gab der Senior ersten Erkenntnissen nach zu viel Gas, fuhr auf einen zur Begrenzung angebrachten Stein und beschädigte einen Baum.

Um von dem Findling herunterzufahren, gab der 83-Jährige erneut zu viel Gas und krachte gegen den vor ihm geparkten Sprinter. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen weiteren Baum geschoben. Der Schaden an dem Pkw sowie dem Transporter wird auf jeweils 5.000 Euro geschätzt. Über die Schadenshöhe an den beiden Bäumen liegen noch keine Angaben vor. (pol)