71-Jährige bei Unfall auf der B464 bei Walddorfhäslach schwer verletzt

WALDDORFHÄSLACH. Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Dienstagnachmittag auf der B464 bei Walddorfhäslach gekommen. Kurz vor 16 Uhr war eine 71-jährige Ford-Lenkerin auf der B464 unterwegs und wollte nach links auf die Dettenhauser Straße in Richtung Walddorf abbiegen, berichtet die Polizei. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Zafira eines 57 Jahre alten Mannes, der in Richtung Böblingen fuhr. Beim Zusammenstoß verletzte sich die 71-Jährige schwerer, während der 57-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Die Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Beide Pkw waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle musste über mehrere Stunden komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. (pol)