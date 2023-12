69-Jähriger fährt in Reutlingen über Rot und kracht mit seinem Auto in ein Fahrzeug

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zur Kollision zweier Autos ist es am Dienstagmittag in Reutlingen gekommen. Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 69 Jahre alter Mann mit einem VW den derzeitigen Ermittlungen zufolge bei für ihn geltendem Rotlicht auf der Konrad-Adenauer-Straße in die Kreuzung mit der Gustav-Schwab-Straße ein. Daraufhin stieß er mit dem von der Gustav-Schwab-Straße kommenden Nissan eines 52-Jährigen zusammen. Dieser wollte sich anschließend selbstständig ärztlich untersuchen lassen. Den Sachschaden an den Pkw schätzt die Polizei auf jeweils mehrere tausend Euro. (pol)