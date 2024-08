66-Jähriger kracht in Reutlingen in geparkte Autos: 31.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Leichtverletzter und Schaden in Höhe von rund 31.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen in der Reutlinger Roßbergstraße ereignet hat. Ein 66-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit einem Mercedes Marco Polo auf der Roßbergstraße unterwegs. Dabei geriet er aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf sowie einen VW Caddy. Der 66-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (pol)