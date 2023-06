62-Jähriger in Metzingen von Baggerschaufel erfasst und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Schwer verletzt wurde ein 62-Jähriger bei einem Arbeitsunfall, der sich am Montagvormittag auf einer Baustelle in der Klosterstraße ereignet hat. Der Arbeiter war gegen 9.30 Uhr in den Gefahrenbereich eines Baggers geraten und wurde dort an einem Bein von der Schaufel erfasst und eingeklemmt. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts kamen vor Ort. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)