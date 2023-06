Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagnachmittag auf der Straße Am Goldersbach im Stadtteil Bebenhausen ereignet hat. Eine 61-Jährige befuhr gegen 16.10 Uhr mit einem Segway die Straße in Richtung der Straße Am Mühlrain und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (pol)