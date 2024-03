60-Jährige fährt Rollerfahrer in Eningen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein Rollerfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Eningen verletzt worden. Der 25-Jährige war laut Polizei mit seinem Piaggio gegen 8.40 Uhr auf der Straße In der Raite in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte dort nach links auf einen Parkplatz abbiegen.

Eine hinter ihm fahrende, 60-jährige Renault-Fahrerin erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug, wonach der 25-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An dem PKW und dem Roller dürften mehrere tausend Euro Schaden entstanden sein. (pol)