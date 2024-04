60-Jährige fährt im stockenden Verkehr bei Pfullingen auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Pfullingen und Unterhausen ereignet. Gegen 15.30 Uhr war dort eine 60 Jahre alte Frau laut Polizei mit einem VW in Richtung Lichtenstein unterwegs und fuhr im stockenden Verkehr auf den Opel einer 25-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall noch auf einen Mercedes Sprinter aufgeschoben.

Beim Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin augenscheinlich leicht. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens lehnte sie ab. Der Gesamtschaden am VW sowie am Opel beträgt schätzungsweise 14.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Am Sprinter war offenbar kein Schaden entstanden. (pol)