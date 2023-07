59-jährige Motorradfahrerin erfasst bei Pliezhausen Reh

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Eine 59-Jährige hat am Samstag gegen 23.15 Uhr mit ihrer Harley-Davidson die Kreisstraße 6764 von Gniebel in Richtung Rübgarten befahren, als plötzlich von rechts ein Reh die Fahrbahn überquerte und dabei vom Motorrad erfasst wurde. Durch den Zusammenprall kam die 59-Jährige zu Sturz, wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. (pol)