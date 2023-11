49-Jähriger onaniert an Bushaltestelle in Grafenberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 49-Jährigen. Der Mann war am Sonntagvormittag an einer Bushaltestelle in der Riedericher Straße zwei Passanten aufgefallen, weil er dort mit heruntergelassener Hose onaniert haben soll. Beide verständigten sofort die Polizei, woraufhin der Mann noch an der Örtlichkeit angetroffen und vorübergehend festgenommen werden konnte. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)