GRAFENBERG. Ein Schmorbrand in einem Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße hat am Donnerstagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Kurz vor 17 Uhr war es im gedämmten Bereich, zwischen einer Containermulde und dem Heizungsraum, zu einem Schmorbrand gekommen, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)