39-Jähriger missachtet Vorfahrt in Nehren

NEHREN. Erkennbar alkoholisiert und mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Drogen hat ein 39-Jähriger am Montagabend an der Kreuzung Talstraße / Nordring einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war laut Polizei gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi S5 auf der Talstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung in den Nordring einfahren.

Dabei missachtete er die Verkehrszeichen, sodass es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten VW Polo eines 31-Jährigen kam, der auf dem Nordring in Richtung Dußlingen fuhr. Verletzt wurde zum Glück niemand. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Beteiligten ergab beim Audi-Fahrer einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,9 Promille.

Hinweise auf Drogenkonsum

Zudem ergaben sich Hinweise, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. (pol)