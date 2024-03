38-Jährige stürzt in Tübinger Bus und verletzt sich leicht

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug »Polizei«.

TÜBINGEN. Eine 38-jährige Frau ist am Montagmorgen in einem Linienbus gestürzt und verletzt worden. Der Bus fuhr laut Polizei gegen 8.30 Uhr auf der Waldhäuser Straße von Waldhäuser Ost kommend und wollte nach rechts in den Nordring abbiegen.

Ein bislang unbekannter, silberner PKW mit Böblinger Zulassung fuhr zu diesem Zeitpunkt vor dem Bus zunächst auf der Linksabbiegerspur, scherte jedoch dann unerwartet und offenbar ohne zu blinken vor diesem ein. Der Busfahrer musste abrupt bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Dabei stürzte die 38-jährige Buspassagierin und zog sich leichte Verletzungen zu. (pol)