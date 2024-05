36-Jährige greift am Tübinger Bahnhof mehrere Jugendliche an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine 36-jährige Frau hat am Samstagabend am Hauptbahnhof und am Anlagensee in Tübingen mehrere Jugendliche angegriffen. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll die 36-jährige deutsche Staatsangehörige zwei 16-Jährige gegen 22:15 Uhr am Bahnsteig 2/3 aus bislang unbekannten Gründen attackiert haben, in dem sie einen der Jugendlichen am Kragen gezogen und den anderen geschlagen haben soll.

Kurz zuvor soll die mutmaßliche Täterin eine weitere 16-jährige Jugendliche im Bereich des Anlagensees ebenfalls derart am Kragen gezogen haben, dass sich das Mädchen nur durch Öffnen ihres Reißverschlusses befreien konnte. Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen die augenscheinlich alkoholisierte 36-Jährige am Hauptbahnhof an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Sie muss mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen. (pol)