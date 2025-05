35-Jähriger kracht mit Auto ungebremst gegen Ampelmast

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Leicht verletzt wurde ein 35-Jähriger, der am Sonntagabend auf der Mössinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 23.40 Uhr mit seinem Renault Clio von der Sebastiansweilerweiler Straße herkommend in Richtung Mössinger Straße unterwegs. Kurz nach dem Überqueren des Bahnübergangs kam er mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte dort ungebremst frontal gegen den Mast der dortigen Ampel.

Dabei erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. An seinem Renault dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf rund 1.500 Euro geschätzt wird. Der Sachschaden an der Ampel kann noch nicht beziffert werden. Der Renault musste in der Folge von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. (pol)