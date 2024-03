32-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizei in Metzingen - Zeugen gesucht

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug »Polizei«.

METZINGEN/PLIEZHAUSEN. Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Mittwochabend versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Gegen 22.20 Uhr sollte der 32-Jährige laut Polizei in der Nürtinger Straße in Metzingen zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden.

Trotz entsprechender Anhaltesignale fuhr er mit seinem Peugeot unter Missachtung der Vorfahrtsregeln bzw. Stopp-Stellen und mit bis zu 100 km/h über Riederich, Mittelstadt, durch den Wald nach Dörnach und Gniebel bis ins Industriegebiet Pliezhausen. Zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

In der Robert-Bosch-Straße in Pliezhausen prallte der 32-Jährige mit seinem Peugeot gegen eine Parkplatzeinfassung rechts neben der Fahrbahn. Anschließend rannte er davon. Er konnte von den Beamten jedoch eingeholt und kurz nach 22.30 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße vorübergehend festgenommen werden.

Verdacht auf Drogeneinfluss

Ein im Zuge der anschließenden Kontrolle durchgeführter Vortest ergab den Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung des Mannes. Er musste daher eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Sein Peugeot, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

Auch ein Streifenwagen, dessen Heck in einer scharfen Kurve am Ortsausgang von Mittelstadt ausgebrochen war und ein Verkehrszeichen auf einer dortigen Verkehrsinsel touchiert hatte, musste aufgrund eines zwischenzeitlich luftleeren Reifens abgeschleppt werden. Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben oder möglicherweise durch die riskante Fahrweise des Peugeot-Lenkers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. Telefon 07071/972-8660. (pol)