30-Jährige übersieht in Sonnenbühl Auto beim Abbiegen: 30.000 Euro Schaden nach Crash

SONNENBÜHL. Auf etwa 30.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Einmündung L230/L382 entstanden ist. Eine 30-Jährige war gegen 18 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der L230 in Richtung Traifelberg unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die L 382 einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Mazda, dessen 67 Jahre alte Fahrerin keine Chance mehr hatte zu reagieren. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt, allerdings wurden beide Autos bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (pol)