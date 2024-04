30.000 Euro Schaden: Rohbau in Tübingen brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Auf etwa 30.000 Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen, der am Dienstagabend beim Brand einer Fassade eines unbewohnten Rohbaus eines Mehrfamilienhauses in der Eberhardstraße entstanden ist. Gegen 23.35 Uhr waren laut Polizei Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem an dem Gebäude Rauchgeruch bemerkt wurde.

Die Feuerwehr, die mit 45 Feuerwehrleuten anrückte, hatte den Brand in der Dämmung der Fassade des Rohbaus rasch unter Kontrolle und konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, wonach sich möglicherweise bei den Bauarbeiten ein Funken in der Isolierung verfangen und letztendlich den Brand ausgelöst haben könnte. (pol)