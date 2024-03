26-Jährige verursacht betrunken mehrere Unfälle in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Gleich mehreren Strafanzeigen sieht eine 26-Jährige entgegen, die am Freitagabend einen Verkehrsunfall in der Talstraße verursacht haben soll. Gegen 21.15 Uhr teilte eine Anwohnerin laut Polizei über Notruf mit, dass soeben ein Auto gegen zwei geparkte Fahrzeuge gefahren ist und anschließend flüchtete.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein blauer, kastenförmiger Pkw mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit über die Freiherr-vom-Stein-Straße, aus Richtung Bahnhof kommend, in die Talstraße einbog und hierbei mit seiner linken Fahrzeugfront in einen geparkten Kia krachte, welcher auf einen ebenfalls am Fahrbahnrand parkenden Mercedes geschoben wurde.

Frau fuhr Richtung Käppelestraße

Anschließend fuhr das Verursacherfahrzeug, von welchem Zeugen ein Teilkennzeichen ablesen konnten, in Richtung Käppelestraße davon. Nach einem Hinweis fanden die Polizisten das Auto auf einem Parkplatz. Weitere Ermittlungen führten schließlich zur 26-jährigen Fahrzeuglenkerin, die an ihrer Anschrift angetroffen werden konnte. Sie stand unter Alkoholeinfluss, weshalb sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste. (pol)