25 Menschen werden in Bad Urach nach Erdrutsch evakuiert

BAD URACH. Gegen 23 Uhr wurde am Samstag die Polizei alarmiert, dass es in Bad Urach zu einem Erdrutsch im Bereich Gustav-Magenwirth-Weg-Eckisstraße gekommen war. Zwei an dem Hang angrenzende Wohngebäude waren davon betroffen. 25 Menschen mussten evakuiert werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Vor Ort war der die Fuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften. Außer der Polizei waren noch das THW und der Rettungsdienst im Einsatz. Auslöser des Erdrutsches waren die starken Regenfälle, die den Hang unterspülten und Teile davon abrutschen ließen. (ifi)