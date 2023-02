25.000 Euro Schaden und drei Verletzte nach Unfall bei Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Am Samstag um 12.00 Uhr ist der 47 -jährige Fahrer eines Pkw VW Touran von der B297 aus Richtung Nürtingen kommend nach links in die L374/Neckartenzlinger Straße in Richtung Mittelstadt abgebogen. Hierbei missachtete er den Vorrang des auf der B297 aus Pliezhausen in Richtung Nürtingen fahrenden Pkw Daimler Benz C220 CDI, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam, teilt die Polizei mit. Der 47 -Jährige, ein im Touran mitfahrendes 10 -jähriges Kind und der 40 -jährige Fahrer des Daimler - Benz wurden jeweils leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. (pol)