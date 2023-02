24-Jährige verursacht Unfall in Eningen und muss Führerschein abgeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Eine Unfallverursacherin musste am frühen Donnerstagmorgen ihren Führerschein abgeben. Die 24-Jährige befuhr gegen 5.45 Uhr die Reutlinger Straße in Richtung Metzingen. Ersten Erkenntnissen nach kam die Fahrerin aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrspur. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste ein entgegenkommender, 54 Jahre alter Toyotafahrer auf den Gehweg ausweichen.

Die beiden Fahrzeuge streiften sich jedoch an der linken Fahrzeugseite, so dass ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Die Fahrerlaubnis der 24-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle von den Polizeibeamten einbehalten. Zur Fahrbahnreinigung kamen Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs vor Ort. (pol)