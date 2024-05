23-Jähriger wird bei Prügelei in Tübingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Mainacht, gegen 2 Uhr, kam es in der Münzgasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in deren Verlauf ein 23-jähriger Mann durch mehrere unbekannte männliche Personen leicht im Gesicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es laut Polizei aus unbekannter Ursache zum Streit zwischen den beiden Gruppen, welche sich fußläufig in Richtung der Stiftkirche bewegten.

Die Situation eskalierte, als ein noch unbekannter Tatverdächtiger einen Kontrahenten der anderen Gruppe zu Boden warf. In der Folge kam es zu Beleidigungen zwischen den Gruppen, wobei mit Fäusten auf den Kopf des 23-jährigen Geschädigten eingeschlagen wurde. Der Konflikt konnte letztlich durch eine dritte Personengruppe, welche zufällig vor Ort war, geschlichtet werden. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Tübinger Klinik gebracht. Konkrete Hinweise auf die unbekannte Täterschaft liegen nicht vor. (pol)