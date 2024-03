23-Jähriger fährt in Tübingen E-Scooter mit 1,7 Promille Alkohol im Blut

Ein E-Roller in Fahrt. Foto: Christoph Soeder

TÜBINGEN. Deutlich alkoholisiert war ein 23-Jähriger, der am frühen Donnerstagmorgen auf einem E-Scooter einer Polizeistreife auf dem Nordring aufgefallen ist. Der Mann war laut Polizei gegen 3.45 Uhr auf dem Nordring in Schlangenlinien in Richtung Schnarrenbergstraße unterwegs, weshalb er angehalten und kontrolliert wurde.

Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab hierbei einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und eine Blutprobe angeordnet. Der junge Mann sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)