21-Jährige überschlägt sich mit Auto auf B27 bei Walddorfhäslach

WALDDORFHÄSLACH. Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 27 bei Walddorfhäslach am Samstagmorgen. Die 21-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war gegen 3:30 Uhr in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs, als sie aufgrund noch zu ermittelnder Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw, welcher noch mit einem 21-jährigen Beifahrer besetzt war kam gegen die Leitplanke, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen.

Beide Insassen konnten sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt aus dem Pkw befreien. Die Feuerwehr Walddorfhäslach rückte mit drei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus und unterstützte die Unfallaufnahme durch Ausleuchten der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Der Pkw wurde durch einen Dienstleister geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Polizeirevier Reutlingen geführt. (pol)