20-Jähriger schläft am Steuer ein und prallt in Kirchentellinsfurt gegen Leitplanke

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B27 entstanden. Ein 20-Jähriger befuhr laut Polizei mit seinem Audi A5 kurz vor 22 Uhr die B27 in Fahrtrichtung Stuttgart.

Kurz vor der Ausfahrt Kirchentellinsfurt kam er ersten Ermittlungen zufolge offenbar infolge eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Wagen gegen die Leitplanke. Der 20-Jährige blieb dabei nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Audi musste abgeschleppt werden. (pol)