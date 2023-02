20-Jähriger überschlägt sich in Eningen betrunken mit Auto und tritt Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein allem Anschein nach unter Alkoholeinwirkung stehender Heranwachsender hat am frühen Samstagmorgen zunächst einen Verkehrsunfall verursacht und in der Folge Widerstand geleistet. Gegen 0.30 Uhr befuhr der 20-Jährige mit seinem VW die Harretstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte, als er mutmaßlich infolge seiner Alkoholisierung mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte auf eine erhebliche Alkoholisierung des 20-Jährigen, weshalb er durch eine Streifenwagenbesatzung zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Dort leistete er gegen die Blutentnahme Widerstand und verletzte die beiden eingesetzten Polizeibeamten durch Tritte leicht. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen und Beschlagnahme seines Führerscheins wurde der 20-Jährige auf freien Fuß entlassen. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)