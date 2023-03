19-Jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist laut Polizei am Samstagmittag, kurz vor 15.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Pfullingen verletzt worden. Der Mann befuhr die Marktstraße in Richtung Stadtmitte hinter anderen Verkehrsteilnehmern, welche verkehrsbedingt bremsen mussten. In der Folge bremste der 19-Jährige jedoch offenbar zu stark, worauf er sich mit seiner KTM-Maschine überschlug. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. (pol)