18-Jährigen mit scharfem Gegenstand in Reutlingen attackiert: Verdächtiger verhaftet

REUTLINGEN. Wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und der Polizeiposten Alb gegen einen 17 Jahre alten Jugendlichen. Der Verdächtige befindet sich mittlerweile in Haft, berichtet die Polizei. Wie bereits berichtet, hatte ein zunächst Unbekannter an Allerheiligen in der Reutlinger Karlstraße einen 18-Jährigen mit einem scharfkantigen Gegenstand attackiert und ihm erhebliche Schnittverletzungen am Kopf zugefügt, die in einer Klinik ambulant behandelt werden mussten.

Eine Fahndung nach dem flüchtigen Verdächtigen mit mehreren Streifenwagen war zunächst erfolglos verlaufen. Aufgrund von Zeugenangaben ergab sich jedoch im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen ein dringender Tatverdacht gegen den Beschuldigten. Dieser konnte am Donnerstag in Engstingen an einer Bushaltestelle durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pfullingen vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 17-Jährige am Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.