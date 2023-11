17-Jähriger klaut Jacke in Tübingen und wird dabei ertappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt derzeit gegen einen 17-jährigen Jugendlichen, nachdem dieser am Samstagnachmittag nach einem Ladendiebstahl trotz Fluchtversuchs festgenommen werden konnte. Der 17-Jährige hatte zuvor gegen 16.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Karlstraße eine hochwertige Jacke entwendet. Als er noch im Verkaufsraum durch den Ladendetektiv angesprochen werden sollte, rannte er aus dem Geschäft und flüchtete in Richtung Uhlandstraße, wo ihn eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Tübingen feststellen konnte und zu Fuß die Verfolgung aufnahm. Auf der Flucht warf der 17-Jährige im Bereich des Anlagensees das Diebesgut weg, die Jacke konnte im weiteren Verlauf jedoch aufgefunden und sichergestellt werden. Der 17-Jährige selbst stürzte bei seiner Flucht in einen Bach und konnte schließlich dort durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er auf der Dienststelle seinem Vater übergeben und muss sich nun für den Diebstahl der Jacke verantworten. (pol)