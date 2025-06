17-jährige Rollerfahrerin stirbt bei Unfall auf der Bundesstraße bei Lichtenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der B 312 ereignet. Ein 24-Jähriger war laut Polizei gegen 22.20 Uhr mit einem Audi A4 Avant auf der Bundesstraße von Traifelberg herkommend in Richtung Engstingen unterwegs. Der junge Mann setzte kurz nach dem Kreisverkehr in einer leichten Rechtskurve zum Überholen eines vorausfahrenden 26 Jahre alten Audi-Lenkers an. Während des Überholmanövers kam es zur Frontalkollision mit einer entgegenkommenden, 17 Jahre alten Fahrerin eines Kleinkraftrads. Die Jugendliche erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie kurze Zeit später an der Unfallstelle verstarb.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. In die Ermittlungen der Tübinger Verkehrspolizei wurde ein Sachverständiger eingeschalten. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften an der Unfallstelle. Zudem waren die Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Unterstützung vor Ort und Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die B 312 bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt werden. (pol)