16-Jähriger in Reutlingen ausgeraubt: Täter heben mit EC-Karte mehrere hundert Euro ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen zwei bislang unbekannte junge Männer, die am Mittwochnachmittag in der Innenstadt einen 16-Jährigen angegangen und bestohlen haben sollen. Den ersten Erkenntnissen zufolge sprachen sie den Jugendlichen gegen 16 Uhr in der Hofstattstraße an, berichtet die Polizei.

Das Duo soll den 16-Jährigen in der Folge in eine Seitengasse geführt, dort gegen eine Hauswand gedrückt und ihm unter Androhung von Schlägen die Bauchtasche abgenommen haben. Aus dieser sollen die Täter eine EC-Karte entnommen und, nachdem sie den Jugendlichen zur Herausgabe der PIN-Nummer gezwungen hatten, mehrere hundert Euro an einem Bankautomaten abgehoben haben. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Einer der Tatverdächtigen soll etwa 17 bis 18 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein, kurze schwarze Locken und einen Oberlippenbart haben und eine schwarze Wellensteyn-Jacke mit Kapuze getragen haben. Der zweite Täter ist etwa 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare und war unter anderem bekleidet mit einem dunklen Sweatshirt mit der Aufschrift Nike. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurden im Bereich des Bahnhofs mehrere Personen kontrolliert. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 071219423333 zu melden. (pol)