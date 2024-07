16-jähriger Motorradfahrer bei Seeburger Steige schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus dem Landkreis Esslingen, der mit seiner Maschine am Dienstagnachmittag auf der Seeburger Steige unterwegs war. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche kurz vor 12.15 Uhr mit seiner Aprilia Racing von Münsingen kommend in Richtung Bad Urach unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Nach der Kollision mit einem entgegenkommenden Wohnmobil wurde der Jugendliche unter der Leitplanke hindurch, knapp vor einem Unterfahrschutz, in eine rund fünf Meter tiefe Böschung geschleudert.

Wegen der schwierigen Bergung für die Rettung wurden die DRK-Bergwachtgruppen aus Bad Urach und Pfullingen hinzugerufen. Rund 20 Minuten dauerte es, bis die 16 Männer den Schwerverletzten mit einer Gebirgstrage geborgen hatten, berichtete Einsatzleiter Peter Rauch. Er hatte darüber hinaus Unterstützung von der Höhenrettungsgruppe »Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen« (ERHT) der Bad Uracher Feuerwehr, die mit weiteren 18 Mann aus der Kurstadt und aus Seeburg am Einsatzort war, informierte Kommandant Wolfgang Dörner.

Hubschrauber im Einsatz

Außer zahlreichen Polizeibeamten, einem Notarzt und einem Rettungstransportwagen war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der oberhalb der Seeburger Steige an der Bushaltestelle auf den Schwerverletzten wartete, um ihn ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm zu fliegen. Während der Rettungs- und Unfallaufnahme war die Seeburger Steige bis kurz nach 14 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Zuvor wurde der Verkehr örtlich umgeleitet.

Im Stau standen auch zwei Schulbusse. Zahlreiche Schüler stiegen aus, liefen die Steige hinauf, wo sie sich von Eltern, Großeltern oder Freunden an der Kreuzung nach Rietheim abholen ließen. Den Schaden gibt das Polizeipräsidium Reutlingen mit rund 11.000 Euro an. Die Bundesstraße 465 zwischen Bad Urach und Münsingen war bis kurz vor 14 Uhr komplett gesperrt. (GEA)