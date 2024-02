16-Jähriger flieht auf Motorroller in Mössingen vor Polizei - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Mit einer ganzen Reihe von Strafanzeigen muss ein 16-jähriger Jugendlicher rechnen, der am Donnerstagnachmittag in riskanter Fahrweise mit einem Roller vor einer Polizeistreife davongefahren ist. Beamten der Verkehrspolizei fiel das Kleinkraftrad mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen gegen 16.40 Uhr in der Ofterdinger Straße auf.

Als sie das Fahrzeug kontrollieren wollten, flüchtete der Jugendliche über die Daimlerstraße, Butzenbadstraße und Tannenstraße. Dabei überfuhr er auch Grünflächen, Parkplätze sowie Geh- und Radwege, sodass Fußgänger ausweichen mussten. An der Einmündung Tannen-/Buchenstraße brach der Sichtkontakt zu dem Roller ab. Er konnte wenig später auf dem Hof einer in der Nähe befindlichen Schule festgestellt werden.

Über den Halter des Rollers, der mutmaßlich gestohlen worden war, konnte der 16-jährige Verdächtige, der zuletzt offenbar in Kaufinteresse das Fahrzeug besichtigt hatte, ermittelt werden. Er wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Zeugen oder Personen, die möglicherweise durch die Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei zu melden. (pol)