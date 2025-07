16.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall in Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Hechinger Straße entstanden. Das berichtet die Polizei. Ein 28-Jähriger war gegen 19.20 Uhr mit einem BMW auf der Hechinger Straße unterwegs. Dabei erkannte er offenbar zu spät, dass der vorausfahrende 30-Jährige seinen VW verkehrsbedingt abgebremst hatte und fuhr in das Heck des Wagens. Der VW wurde daraufhin auf den davorstehenden Mercedes eines 64-Jährigen geschoben. Aufgrund umherfliegender Splitter wurde zudem ein geparkter Toyota leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Sowohl der BMW als auch der VW mussten abgeschleppt werden. (pol)