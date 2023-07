14-Jährige in Reutlingen geschlagen und gewürgt - Polizei greift ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen hat am Samstagabend in der Reutlinger Innenstadt ein 14-jähriges Mädchen bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 15-jährigen Jungen davongetragen. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen, welche sich gegen 19.50 Uhr im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs aufhielt, konnte aus größerer Entfernung eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Jugendlichen beobachten. Neben den Beteiligten standen noch zahlreiche weitere Personen, die augenscheinlich jedoch nicht beteiligt waren.

Nicht schwer verletzt

Beim Annähern an die Gruppierung flüchtete der zunächst unbekannte Jugendliche. Die 14-Jährige war zuvor offensichtlich durch den älteren Jungen geschlagen und kurzzeitig gewürgt worden. Zudem wurde bekannt, dass sie bereits am Vortag mit dem Jungen in Streit geraten und hierbei am Arm verletzt worden war. Weder am Freitag noch im aktuellen Fall war eine medizinische Behandlung erforderlich.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das 14-jährige Mädchen ihrer Mutter übergeben. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Jugendlichen verlief negativ. Dieser konnte jedoch im weiteren Verlauf ermittelt werden, weswegen er sich nun für die Übergriffe am Freitag und Samstag verantworten muss. (pol)