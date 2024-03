12.000 Euro Schaden: Seniorin übersieht rote Ampel

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines missachteten Rotlichts ist es am Mittwochvormittag in Pfullingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 11.50 Uhr war eine 84-Jährige mit einem VW auf der Marktstraße stadteinwärts unterwegs und fuhr in den Einmündungsbereich mit der Straße Arbach ob der Straße ein, obwohl die Ampel nach derzeitigem Kenntnisstand Rot zeigte.

In der Folge kam es zur Kollision mit dem VW einer 43-Jährigen, die von dort kommend bei Grün in die Marktstraße eingebogen war. Die 43-Jährige erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch die Seniorin kam vorsorglich ins Krankenhaus. Den Blechschaden an den Autos schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 12.000 Euro. (pol)