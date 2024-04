12.000 Euro Schaden bei Unfall in Lichtenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag an der Kreuzung Kirchstraße / Holzelfinger Straße entstanden. Eine 81-Jährige befuhr gegen zwölf Uhr mit ihrem VW up! die Kirchstraße und wollte die Holzelfinger Straße geradeaus in Richtung Moltkestraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Wohnmobil eines 60-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. (pol)