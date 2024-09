11.000 Euro Schaden: 18-Jähriger kracht mit Auto in Fassade

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Karlstraße entstanden. Ein 18-Jähriger war laut Polizei gegen 20.40 Uhr mit einem Audi A5 vom Listplatz aus nach links in die Karlstraße abgebogen.

Dabei verlor er den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Fassade eines Gebäudes. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Audi musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr schloss die beschädigte Schaufensterscheibe des Gebäudes provisorisch. (pol)