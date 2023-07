Übermüdung am Steuer: Unfall mit hohem Schaden bei Riederich

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH/METZINGEN. Am Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, ist es auf der B312 in Fahrtrichtung Metzingen, kurz vor der Ausfahrt Riederich/Mittelstadt, zu einem Unfall mit Sachschaden und möglicher Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 21-jähriger Mann aus Frankreich mit seinem dunklen Mercedes GLC die B312 aus Richtung Bempflingen kommend und geriet mutmaßlich aufgrund Übermüdung auf dem gradlinigen, einspurigen Abschnitt zunächst nach rechts auf das unbefestigte Bankett. Zudem überfuhr er dabei über mehrere Meter fortlaufend den Grünstreifen, sowie ein angrenzendes abgesenktes Leitplankenelement samt angebrachten Leitpfosten.

Beim Gegensteuern drehte sich der Pkw nachfolgend um etwa 180 Grad auf der Fahrbahn. Durch den kollisionsbedingt verursachten Achsbruch kam der Mercedes in der entgegengesetzten Fahrtrichtung fahrbahnmittig zum Stillstand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Für die Dauer der Bergung sowie zur Unfallaufnahme musste die B312 in Fahrtrichtung Metzingen kurzeitig gesperrt werden, was einen erheblichen Rückstau zur Folge hatte. Auf dem viel befahrenen Streckenabschnitt ist eine Gefährdungssituation Dritter nicht unwahrscheinlich, weshalb das Polizeirevier Metzingen mögliche Zeugen oder Gefährdete bittet, sich unter Tel. 07123/924-0, zu melden. (pol)