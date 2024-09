Werden Sie Zeitungspate

In einer Zeit, in der Informationen zum »Nulltarif« scheinbar beliebig abgerufen werden können, von jedem und zu jeder Zeit, wird die Informationsquelle immer wichtiger. Kindern und Jugendlichen Zugang zu seriös recherchierten Inhalten zu ermöglichen, sollte uns allen etwas wert sein. Damit fördern wir Lesekompetenz, Allgemeinwissen und gleichermaßen das Demokratieverständnis.

Als Zeitungspate setzen Sie sich dafür ein, dass mehr Kinder und Jugendliche einen kostenlosen Zugang zur Tageszeitung haben.

Unterstützen Sie eine Schule Ihrer Wahl im Verbreitungsgebiet des Reutlinger General-Anzeiger und spenden Sie ein Jahr lang ein Zeitungsabo.

Durch die tägliche Lektüre wird das Interesse am alltäglichen Leben im direkten Umfeld, an Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur gestärkt. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Region und zeigen Sie Verantwortung, indem Sie den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Wissen und Bildung ermöglichen. Das funktioniert schon bei den jüngsten Lesern: Unser täglich erscheinender Kinder-GEA ist eine Besonderheit in der Zeitungslandschaft – die kindgerechte Aufbereitung der Nachrichten weckt früh die Neugier am Weltgeschehen.

Jeder kann Pate werden

Übernehmen Sie als Privatperson, Unternehmen, Stiftung oder Verein für ein Jahr eine Patenschaft. Sie können die Schule, die Sie unterstützen möchten, selbst wählen oder uns die Auswahl überlassen. Der Reutlinger General-Anzeiger richtet in den Schulen Ihrer Wahl Leseecken mit Sitzsäcken ein, die zur täglichen Zeitungslektüre einladen.

Gutes tun und darüber reden

Von Ihrer Patenschaft erfahren unsere Leser. Als neuer Zeitungspate veröffentlichen wir ein Statement mit Foto von Ihnen. Einmal jährlich kontaktieren wir Sie und fragen, ob Sie Ihr Engagement verlängern möchten. Ist das der Fall, erscheint im laufenden Jahr eine Dankeschön-Anzeige, ebenfalls mit Ihrem Foto und den entsprechenden Angaben.

Werden Sie ein GEA-Zeitungspate! Wenn Sie noch Fragen haben, unser Team freut sich auf Ihren Anruf unter 07121 302-444.

Hier gehts direkt zum Patenabo