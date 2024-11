Trumps Vizekandidat Vance stimmt ab: Habe »gutes Gefühl«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der republikanische Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, J.D. Vance, hat bei der US-Wahl seine Stimme abgegeben. Er kam am Morgen mit seiner Frau Usha und seinen Kindern in ein Wahllokal in Cincinnati im Bundesstaat Ohio. »Ich habe natürlich für Donald Trump und mich selbst gestimmt. Meine Frau hat das auch getan«, sagte Vance vor Reportern. »Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Rennen.«

Vances Heimatbundesstaat Ohio galt bei vergangenen Wahlen noch als umkämpfter »Swing State«, tendierte zuletzt aber stärker in Richtung der Republikaner. Sowohl 2020 als auch 2016 gewann Trump den Staat im Mittleren Westen mit jeweils gut acht Prozentpunkten Vorsprung.