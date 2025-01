Deutscher Appell an Israel und die Hamas

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Bundesregierung hat an Israel und die islamistische Hamas appelliert, die Vereinbarungen für eine Waffenruhe im Gazastreifen einzuhalten. »Wir fordern alle Beteiligten auf, (...) dass alle Schritte unternommen werden, damit diese Vereinbarung nun auch umgesetzt werden kann«, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. Mit Blick auf den verabredeten Stufenplan betonte sie: »Es geht darum, dass die ersten Schritte erfolgreich gegangen werden und alle, die Verantwortung tragen, auf diesem Weg dann auch bleiben.«

Nach monatelangen indirekten Verhandlungen war am Mittwoch eine Einigung erzielt worden. Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas sieht einen mehrstufigen Prozess vor, der zur Einstellung der Kämpfe im Gazastreifen und zur Freilassung der von der Hamas entführten Geiseln führen soll. In einer ersten Reaktion hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bereits die Zustimmung beider Seiten zur ausgehandelten Vereinbarung angemahnt: »Jeder hat die Verantwortung, genau diesen Deal jetzt anzunehmen«, sagte sie in einem Interview der Sender RTL und ntv.

Die Waffenruhe soll am Sonntagmittag in Kraft treten. Die israelische Regierung und das Sicherheitskabinett des Landes müssen allerdings noch zustimmen.