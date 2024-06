»Happy Birthday« für Scholz beim G7-Gipfel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Versöhnlicher Abschluss einer schwierigen Woche für Bundeskanzler Olaf Scholz: Zu seinem 66. Geburtstag haben die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihn beim Gipfeltreffen in Süditalien gefeiert. Vor der Arbeitssitzung zum Thema Migration stimmten sie angeführt von US-Präsident Joe Biden »Happy Birthday« an, wie es aus der deutschen Delegation hieß.

In der Nacht hatte Scholz, der in Italien von seiner Frau Britta Ernst begleitet wird, bereits mit seinem Team in den Geburtstag hineingefeiert und um Mitternacht eine Torte bekommen.

Die Woche hatte für Scholz mit den Nachwehen der Europawahl nicht besonders gut begonnen. Seine SPD hatte mit 13,9 Prozent das schlechteste Ergebnis eingefahren, seit sie unter diesem Namen bei gesamtstaatlichen Wahlen in Deutschland antritt. Nach der G7-Konferenz wird der Kanzler am Samstag zum Ukraine-Friedensgipfel in die Schweiz weiterreisen. Anschließend muss er sich in Berlin wieder um die Aufstellung des Bundeshaushalts kümmern.