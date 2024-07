Ärzte retten Baby einer in Gaza getöteten Palästinenserin

Zerstörungen in Nuseirat nach israelischen Angriffen

Ärzte haben nach Medienberichten das Baby einer hochschwangeren Palästinenserin gerettet, die bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen getötet worden sei. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete am Samstag unter Berufung auf das Al-Auda-Krankenhaus, das Kind sei in einer Notoperation auf die Welt gebracht worden. Das Neugeborene werde nun in der Klinik im zentralen Abschnitt des Gazastreifens behandelt.

Palästinensische Medien berichteten, bei einem Angriff der israelischen Armee auf ein Wohnhaus im Flüchtlingsviertel Nuseirat in dem Küstenstreifen seien insgesamt acht Menschen getötet worden.

Ein israelischer Armeesprecher sagte auf Anfrage, die Armee habe in der Nacht »Terrorziele im ganzen Gazastreifen angegriffen, einschließlich von Terroristen und Terror-Infrastruktur im Gebiet von Nuseirat«. Das Militär unternehme erhebliche Anstrengungen, um Schaden an unbeteiligten Zivilisten zu vermeiden.