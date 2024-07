Wirtschaftsinstitut Ifo erwartet Inflation im August unter zwei Prozent

Einkauf: Das Ifo-Institut erwartet einen Rückgang der Inflation auf unter zwei Prozent in den kommenden Monaten.

MÜNCHEN. Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in München erwartet, dass die Inflation im August unter zwei Prozent fällt. Basis dafür ist eine aktuelle Umfrage bei Unternehmen zu ihren Preisplänen, der zufolge vor allem in der Industrie und im konsumnahen Bereich etwas weniger Betriebe ihre Preise erhöhen wollen. »Daher dürfte die Inflationsrate ihren Rückgang langsam fortsetzen und im August erstmals seit März 2021 unter die Zwei-Prozent-Marke sinken«, sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Im Mai hatte die bundesweite Inflationsrate bei 2,4 Prozent gelegen. Die Schätzung für den Juni gibt das Statistische Bundesamt am heutigen Montag bekannt.

Im Einzelhandel ist der Umfrage zufolge vor allem in den Bereichen Bekleidung und elektrische Haushaltsgeräte seltener mit Preisanstiegen zu rechen - ebenso in den Branchen Kunst, Unterhaltung und Erholung. Bei Unterhaltungselektronik und im Fahrradhandel deuten die Zeichen sogar auf fallende Preise.

Allerdings gibt es auch konsumnahe Bereiche, in denen wieder mehr Unternehmen die Preise erhöhen wollen. Dazu gehören laut Ifo der Einzelhandel mit Nahrungsmitteln und Getränken, der Autohandel sowie Gastronomie und Hotellerie. (dpa)