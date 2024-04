Reutlinger KSK-Sprecher bestätigt: Kartenzahlungen nach Störung wieder möglich

Die Zahlung per Giro- oder Kreditkarte in Deutschland war nach Angaben von Zahlungsdienstleistern bundesweit gestört

REUTLINGEN. Viele Sparkassenkunden haben in Deutschland zeitweise nicht mit ihrer Girocard zahlen können. Zahlungen in Geschäften mit der Girocard aus der Sparkassengruppe seien laut dem Reutlinger Pressesprecher der Kreissparkasse, Thilo Schmid, am heutigen Donnerstag von etwa 7 bis 9.30 Uhr nicht möglich gewesen. Auch am Mittwoch seien Störungen gemeldet worden, die für eine Dreiviertelstunde dauerten. Inzwischen sei der Fehler behoben.

Beim Einsatz eines internen Verschlüsselungsverfahrens traten den Angaben zufolge Störungen auf. Diese führten dazu, dass Bezahlkarten am Terminal einzelner Händler abgewiesen wurden. In der Folge könne es derzeit noch zu Beeinträchtigungen beziehungsweise Abbrüchen bei einzelnen Transaktionen kommen, teilte der DSGV mit.

Auf dem Portal allestörungen.de gab es in der Spitze mehr als 1000 Meldungen über Probleme bei Sparkassen. Einige wenige Meldungen gab es auch bei der Commerzbank und den Volks- und Raiffeisenbank, die aber offenbar nicht im Zusammenhang mit den Ausfällen bei den Sparkassen standen. »Bei uns laufen alle Systeme«, sagte eine Commerzbank-Sprecherin. Auch eine Sprecherin des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbank betonte, sie habe aktuell keine Meldungen über Störungen bei Instituten in der Gruppe. (dpa/ifi)