Was geschah am 10. August?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. August 2024

Namenstag

Astrid, Laurentius, Philomena

Historische Daten

2022 - Ein tagelang in einer Seine-Schleuse feststeckender Weißwal muss eingeschläfert werden. Der Zustand des Belugas hatte sich während des Rettungsversuchs rund 70 Kilometer von Paris entfernt stark verschlechtert.

2019 - Der wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte US-Unternehmer Jeffrey Epstein tötet sich in seiner Gefängniszelle in New York. Der Geschäftsmann habe zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut, heißt es in der Anklageschrift.

2014 - Bei der ersten direkten Präsidentenwahl in der Türkei gewinnt der bisherige Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan bereits im ersten Wahlgang.

2004 - 18 Jahre nach dem Bombenanschlag auf die Berliner Diskothek »La Belle« am 5. April 1986 einigen sich die libysche Gaddafi-Stiftung und die deutschen Opfer-Anwälte auf Entschädigungszahlungen durch Libyen.

1994 - Auf dem Münchner Flughafen werden mehr als 300 Gramm hochreines Plutonium 239 sichergestellt. Das atomwaffentaugliche Material war von Moskau nach Deutschland gebracht worden. Später stellt sich heraus, dass der Bundesnachrichtendienst (BND) an dem Schmuggel beteiligt war.

Geburtstage

1959 - Rosanna Arquette (65), amerikanische Schauspielerin (»Susan ... verzweifelt gesucht«, »Im Rausch der Tiefe«)

1944 - Robert Leicht (80), deutscher Journalist, Chefredakteur der Wochenzeitung »Die Zeit« 1992-1997

1938 - Grit Boettcher (86), deutsche Schauspielerin (Fernseh-Serien »Ein verrücktes Paar« mit Harald Juhnke)

1874 - Herbert C. Hoover, US-amerikanischer Politiker, 31. Präsident 1929-1933, gest. 1964

Todestage

1944 - Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, deutscher Offizier und Widerstandskämpfer, beteiligt am missglückten Hitler Attentat 1944, Bruder von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, in Berlin-Plötzensee hingerichtet, geb. 1905